توكنوميكس Tokenomy (TEN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Tokenomy (TEN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Tokenomy (TEN) Tokenomy aims to foster financial inclusion and provide access to anyone who wants to be connected with alternative funding networks and global innovation. The founders of Tokenomy are the leading members from Bitcoin Indonesia, one of the largest bitcoin and blockchain startup in South East Asia with over 900,000 registered users. Starting as a token exchange, Tokenomy’s goal is to become a one-stop platform providing both tokenization and liquidity. The goal is to offer a global token market access on one hand, and the ability for anyone, from small entrepreneurs to large enterprise businesses, to issue proprietary tokens and plug themselves into crypto liquidity pool for reliable and easy crowdfunding on the other. Tokenomy aims to provide a token exchange first, and tokenization platform later which solves the aforementioned issues of token sales, allowing anyone to tokenize their services and products and conduct a crowdfunding. By having a shared login with Bitcoin.co.id, which has over 900,000 users, Tokenomy instantly has access to a huge user pool. الموقع الرسمي: https://www.tokenomy.com/ الوثيقة البيضاء: https://www.tokenomy.com/whitepaper/TOKENOMY_WHITEPAPER_en.pdf اشتر TEN الآن!

توكنوميكس Tokenomy (TEN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Tokenomy (TEN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M إجمالي العرض: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M العرض المتداول: $ 115.50M $ 115.50M $ 115.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.545269 $ 0.545269 $ 0.545269 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00141995 $ 0.00141995 $ 0.00141995 السعر الحالي: $ 0.00909064 $ 0.00909064 $ 0.00909064 معرفة المزيد عن سعر Tokenomy (TEN)

توكنوميكس Tokenomy (TEN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Tokenomy (TEN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TEN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TEN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TEN، استكشف السعر المباشر لتوكن TEN!

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