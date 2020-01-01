توكنوميكس toby (TOBY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول toby (TOBY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات toby (TOBY) Toby on Solana (TOBY) is a meme coin that emerged from the Solana blockchain as a community-driven token. Originally created as a lighthearted experiment, the project took a new direction when the original developer left, leaving the community to take charge. Since then, TOBY has evolved into a unique, community-led project centered around holding and spreading positivity within the cryptocurrency space. The TOBY community consists of dedicated supporters, including larger holders known as "TURBO WHALES" and "diamond hands," who are committed to maintaining TOBY’s value and supporting each other in a collective mission. While there are no staking or rewards mechanisms, the community has focused on cultivating a “good vibes economy,” with members actively contributing to a positive and humorous atmosphere. TOBY’s journey is one of organic growth, driven by a unified group of supporters who believe in the token's potential as a fun and community-oriented asset in the Solana ecosystem. الموقع الرسمي: https://tobyonsol.io الوثيقة البيضاء: https://www.tobyonsol.io/TOBY_WHITEPAPER.pdf اشتر TOBY الآن!

توكنوميكس toby (TOBY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار toby (TOBY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.31K $ 5.31K $ 5.31K إجمالي العرض: $ 999.51M $ 999.51M $ 999.51M العرض المتداول: $ 999.51M $ 999.51M $ 999.51M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.31K $ 5.31K $ 5.31K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00045804 $ 0.00045804 $ 0.00045804 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000386 $ 0.00000386 $ 0.00000386 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر toby (TOBY)

توكنوميكس toby (TOBY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس toby (TOBY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TOBY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TOBY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TOBY، استكشف السعر المباشر لتوكن TOBY!

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