توكنوميكس The DUB Token (DUB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول The DUB Token (DUB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات The DUB Token (DUB) The DUB Token is a community-centric project that aims to move from MemeFI to Blue Chip. The project focuses on acquiring liquidity pools for farming in order to consistently provide ROI to DUB token holders by providing buy pressure over time. Ultimately, the goal is to become a "index fund" of reputable crypto projects that are primarily built on Base chain to start, eventually aiming to acquire positions cross-chain. الموقع الرسمي: https://the-dub-token.gitbook.io/the-dub-token الوثيقة البيضاء: https://the-dub-token.gitbook.io/the-dub-token اشتر DUB الآن!

توكنوميكس The DUB Token (DUB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The DUB Token (DUB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 142.78K $ 142.78K $ 142.78K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 347.44M $ 347.44M $ 347.44M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 410.94K $ 410.94K $ 410.94K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00245314 $ 0.00245314 $ 0.00245314 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00041094 $ 0.00041094 $ 0.00041094 معرفة المزيد عن سعر The DUB Token (DUB)

توكنوميكس The DUB Token (DUB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس The DUB Token (DUB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DUB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DUB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DUB، استكشف السعر المباشر لتوكن DUB!

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