توكنوميكس Tellor Tributes (TRB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Tellor Tributes (TRB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Tellor Tributes (TRB) Smart contracts on Ethereum are fully self contained and any information or access to off-chain data is restricted. Tellor solves this problem by creating a system where parties can request the value of an off-chain data point (e.g. ETH/USD) and miners compete to add this value to an on-chain data bank, accessible by all Ethereum smart contracts. Inputs to a data series are secured by a network of staked miners. The main Tellor smart contract creates a time series of each requested data series and aims to become the standard source of high value data for decentralized applications. This oracle, “Tellor”, utilizes similar incentive mechanisms to other cryptocurrency systems through the issuance of Tellor’s token, Tributes, that are used to request a particular data series from miners. الموقع الرسمي: http://www.tellor.io/ اشتر TRB الآن!

توكنوميكس Tellor Tributes (TRB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Tellor Tributes (TRB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 100.12M $ 100.12M $ 100.12M إجمالي العرض: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M العرض المتداول: $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 102.68M $ 102.68M $ 102.68M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 593.09 $ 593.09 $ 593.09 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01001379 $ 0.01001379 $ 0.01001379 السعر الحالي: $ 37.1 $ 37.1 $ 37.1 معرفة المزيد عن سعر Tellor Tributes (TRB)

توكنوميكس Tellor Tributes (TRB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Tellor Tributes (TRB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TRB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TRB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TRB، استكشف السعر المباشر لتوكن TRB!

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