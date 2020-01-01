توكنوميكس Taitiko (TTG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Taitiko (TTG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Taitiko (TTG) Taitiko is more than a game. It's a brand, a movement, and a New Era of Play. Represented by our unique token in the Web3 ecosystem, Taitiko transcends mere entertainment. Our token serves a multifaceted purpose—bridging the digital and physical realms. As a pioneering force in the gaming world, Taitiko offers users the opportunity to participate in a thriving community where play and innovation converge. Our token isn't just a currency; it’s a gateway to exclusive experiences, unique in-game assets, and various surprises that enhance the overall gaming journey. With Taitiko, users can enjoy seamless transactions, engage in decentralized governance, and unlock exciting new features. As we continue to evolve, the Taitiko token will remain at the heart of our mission, propelling us into an era where gaming, technology, and culture intersect like never before. الموقع الرسمي: https://www.taitiko.com/ اشتر TTG الآن!

توكنوميكس Taitiko (TTG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Taitiko (TTG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 300.96K $ 300.96K $ 300.96K إجمالي العرض: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M العرض المتداول: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 300.96K $ 300.96K $ 300.96K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00716186 $ 0.00716186 $ 0.00716186 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00022898 $ 0.00022898 $ 0.00022898 السعر الحالي: $ 0.00030178 $ 0.00030178 $ 0.00030178 معرفة المزيد عن سعر Taitiko (TTG)

توكنوميكس Taitiko (TTG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Taitiko (TTG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TTG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TTG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TTG، استكشف السعر المباشر لتوكن TTG!

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