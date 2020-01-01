توكنوميكس SuperWalk GRND (GRND) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SuperWalk GRND (GRND)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SuperWalk GRND (GRND) SuperWalk team has a vision that we make building active and healthy habits easier around the world. By operating community-based running app ‘Proground’ for 9 months, SuperWalk team carried out R&D on walking pattern recognition, GPS tracking and Vehicle Detection. In SuperWalk ecosystem, walkers and runners buy NFT shoes to start Pro Mode, earn $GRND by moving at the targeted speed and upgrade them to get more rewards. In addition, non-crypto users can access SuperWalk ecosystem by just downloading and earning a small amount of $WALK in Basic Mode. SuperWalk has a vision that holders use their NFT shoes on ZEPETO metaverse with 300 million users and get real sneakers from Kream, which is the fastest growing sneakers resell platform in East Asia. By integrating in-app exercise data, metaverse communities and tangible shoes rewards, SuperWalk will create a unique fitness ecosystem around the world. الموقع الرسمي: https://superwalk.io اشتر GRND الآن!

توكنوميكس SuperWalk GRND (GRND) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SuperWalk GRND (GRND)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 40.84M $ 40.84M $ 40.84M إجمالي العرض: $ 987.52M $ 987.52M $ 987.52M العرض المتداول: $ 704.07M $ 704.07M $ 704.07M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 57.27M $ 57.27M $ 57.27M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.384843 $ 0.384843 $ 0.384843 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03780593 $ 0.03780593 $ 0.03780593 السعر الحالي: $ 0.057875 $ 0.057875 $ 0.057875 معرفة المزيد عن سعر SuperWalk GRND (GRND)

توكنوميكس SuperWalk GRND (GRND): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SuperWalk GRND (GRND) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GRND التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GRND التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GRND، استكشف السعر المباشر لتوكن GRND!

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