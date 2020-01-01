توكنوميكس Stride Staked Osmo (STOSMO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Stride Staked Osmo (STOSMO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Stride Staked Osmo (STOSMO) The stOSMO token functions as a representative of OSMO, the native token of the Osmosis Zone, a liquidity-centric hub and the most substantial chain by Total Value Locked (TVL) within the Cosmos ecosystem. Stride introduces stOSMO as its liquid staking token (LST) representative for OSMO, offering users an avenue to convert staked OSMO into stOSMO. By staking OSMO with Stride, users can earn stOSMO, which are redeemable for OSMO at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on OSMO. With stOSMO, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. This conversion retains value and serves as a versatile asset in DeFi engagements, with an 18.19% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. الموقع الرسمي: https://stride.zone/ اشتر STOSMO الآن!

توكنوميكس Stride Staked Osmo (STOSMO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Stride Staked Osmo (STOSMO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.09M $ 3.09M $ 3.09M إجمالي العرض: $ 13.16M $ 13.16M $ 13.16M العرض المتداول: $ 13.16M $ 13.16M $ 13.16M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.09M $ 3.09M $ 3.09M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.23455 $ 0.23455 $ 0.23455 معرفة المزيد عن سعر Stride Staked Osmo (STOSMO)

توكنوميكس Stride Staked Osmo (STOSMO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Stride Staked Osmo (STOSMO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STOSMO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STOSMO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STOSMO، استكشف السعر المباشر لتوكن STOSMO!

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