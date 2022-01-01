توكنوميكس Stride Staked Injective (STINJ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Stride Staked Injective (STINJ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Stride Staked Injective (STINJ) stINJ is the token received in exchange for staking INJ with Stride. INJ is the native token of Injective Protocol. By staking INJ with Stride, users can earn stINJ, which are redeemable for INJ at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on INJ. Stride supports staking INJ on its mainnet, which launched in late July 2022. With stINJ, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Injective Protocol's DeFi offerings and pursue more yields within the ecosystem. الموقع الرسمي: https://www.stride.zone/ اشتر STINJ الآن!

توكنوميكس Stride Staked Injective (STINJ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Stride Staked Injective (STINJ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 406.89K $ 406.89K $ 406.89K إجمالي العرض: $ 21.44K $ 21.44K $ 21.44K العرض المتداول: $ 21.44K $ 21.44K $ 21.44K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 406.89K $ 406.89K $ 406.89K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 62.85 $ 62.85 $ 62.85 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 18.97 $ 18.97 $ 18.97 معرفة المزيد عن سعر Stride Staked Injective (STINJ)

توكنوميكس Stride Staked Injective (STINJ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Stride Staked Injective (STINJ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STINJ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STINJ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STINJ، استكشف السعر المباشر لتوكن STINJ!

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