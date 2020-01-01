توكنوميكس Stride Staked Atom (STATOM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Stride Staked Atom (STATOM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Stride Staked Atom (STATOM) Stride Staked ATOM, or stATOM, is a representative token for staked ATOM. It is derived through the process of liquid staking ATOM using the Stride protocol. It can be converted back to the original tokens at any point. stATOM permits seamless transactions, transfers, and participation in DeFi activities. In the broader context of the Cosmos ecosystem, where ATOM serves as the central token of the Cosmos Hub, stATOM is a versatile asset, offering the benefits of DeFi engagement alongside a 20.89% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. الموقع الرسمي: https://www.stride.zone/ اشتر STATOM الآن!

توكنوميكس Stride Staked Atom (STATOM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Stride Staked Atom (STATOM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 15.70M $ 15.70M $ 15.70M إجمالي العرض: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M العرض المتداول: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 15.70M $ 15.70M $ 15.70M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 18.7 $ 18.7 $ 18.7 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02064083 $ 0.02064083 $ 0.02064083 السعر الحالي: $ 6.88 $ 6.88 $ 6.88 معرفة المزيد عن سعر Stride Staked Atom (STATOM)

توكنوميكس Stride Staked Atom (STATOM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Stride Staked Atom (STATOM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STATOM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STATOM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STATOM، استكشف السعر المباشر لتوكن STATOM!

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