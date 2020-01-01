توكنوميكس Step Finance (STEP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Step Finance (STEP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Step Finance (STEP) Step Finance is the front page of Solana. Visualise, Analyse, Execute and Aggregate transactions across all Solana contracts in one place. Step is a portfolio management dashboard and transaction aggregator where users can monitor their tokens associated with their wallets, LP positions, Staked Yield farms, Margin positions and more. Users of Step Finance can also execute Swaps and enter various yield farms and automated vaults from within Step with any fees on such value accrual services going back to STEP stakers. الموقع الرسمي: https://www.step.finance/ اشتر STEP الآن!

توكنوميكس Step Finance (STEP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Step Finance (STEP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 22.27M $ 22.27M $ 22.27M إجمالي العرض: $ 330.00M $ 330.00M $ 330.00M العرض المتداول: $ 318.04M $ 318.04M $ 318.04M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 23.11M $ 23.11M $ 23.11M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 10.2 $ 10.2 $ 10.2 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00654111 $ 0.00654111 $ 0.00654111 السعر الحالي: $ 0.070044 $ 0.070044 $ 0.070044 معرفة المزيد عن سعر Step Finance (STEP)

توكنوميكس Step Finance (STEP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Step Finance (STEP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STEP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STEP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STEP، استكشف السعر المباشر لتوكن STEP!

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