توكنوميكس StellaSwap (STELLA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول StellaSwap (STELLA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات StellaSwap (STELLA) StellaSwap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchange (DEX) for the Moonbeam parachain network. Users can swap, earn, yield farm, bridge assets, explore new projects and engage in NFT trading all from a single unified platform. StellaSwap's products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design. The unique value proposition of StellaSwap is that we're committed in establishing a strong foundation with our native token, STELLA, as a governance token, diverse farms, a built in bridge and user-centered service. StellaSwap's main objective is to create a broader range of network effects to address the issues of liquidity in the DeFi space, instead of limiting ourselves to a single solution like many DEXs are doing now. This manifests itself in the diverse product suite of StellaSwap that will be explained in more details. Our products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design. الموقع الرسمي: https://stellaswap.com/ اشتر STELLA الآن!

توكنوميكس StellaSwap (STELLA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار StellaSwap (STELLA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M إجمالي العرض: $ 60.55M $ 60.55M $ 60.55M العرض المتداول: $ 60.55M $ 60.55M $ 60.55M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.55 $ 4.55 $ 4.55 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00307518 $ 0.00307518 $ 0.00307518 السعر الحالي: $ 0.04605098 $ 0.04605098 $ 0.04605098 معرفة المزيد عن سعر StellaSwap (STELLA)

توكنوميكس StellaSwap (STELLA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس StellaSwap (STELLA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STELLA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STELLA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STELLA، استكشف السعر المباشر لتوكن STELLA!

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