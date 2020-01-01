توكنوميكس Station This (MS2) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Station This (MS2)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Station This (MS2) The project focuses on censorship-resistant memetic tokenization with image, sound, and video generation utility, serving as a cultural vehicle for artistic expression. Built on Telegram, it enables on-chain art creation and accessibility via mobile devices, allowing users to unlock and interact with blockchain-based art directly on their phones. Already adopted by communities like @MogCoinEth and @spx6900, it supports NFT projects such as Wifeystation, making it a versatile tool for the crypto space. Combining advanced AI-driven content creation with seamless integration into existing platforms, it bridges the gap between memetics and blockchain technology. الموقع الرسمي: https://www.miladystation2.net/ اشتر MS2 الآن!

توكنوميكس Station This (MS2) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Station This (MS2)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 174.27K $ 174.27K $ 174.27K إجمالي العرض: $ 989.69M $ 989.69M $ 989.69M العرض المتداول: $ 953.58M $ 953.58M $ 953.58M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 180.87K $ 180.87K $ 180.87K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00287702 $ 0.00287702 $ 0.00287702 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00018212 $ 0.00018212 $ 0.00018212 معرفة المزيد عن سعر Station This (MS2)

توكنوميكس Station This (MS2): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Station This (MS2) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MS2 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MS2 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MS2، استكشف السعر المباشر لتوكن MS2!

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