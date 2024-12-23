سعر StareCat (HELIA)
سعر StareCat (HELIA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 410.01K. يتم تحديث سعر HELIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StareCat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.93K
- تغيير سعر StareCat خلال اليوم هو -13.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.86M
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خلال اليوم، كان سعر StareCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StareCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StareCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StareCat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.66%
|30 يوم
|$ 0
|-59.47%
|60 يوم
|$ 0
|-14.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر StareCat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.38%
-13.66%
-31.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to Helia, the OG 4chan Stare Cat meme. The final piece of the Holy Trinity of 4chan archive memes.
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