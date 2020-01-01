توكنوميكس StandX DUSD (DUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول StandX DUSD (DUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات StandX DUSD (DUSD) StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX’s first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances. DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration. الموقع الرسمي: https://standx.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.standx.com/docs/stand-x-overview اشتر DUSD الآن!

توكنوميكس StandX DUSD (DUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار StandX DUSD (DUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 32.71M $ 32.71M $ 32.71M إجمالي العرض: $ 32.65M $ 32.65M $ 32.65M العرض المتداول: $ 32.65M $ 32.65M $ 32.65M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 32.71M $ 32.71M $ 32.71M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.981036 $ 0.981036 $ 0.981036 السعر الحالي: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 معرفة المزيد عن سعر StandX DUSD (DUSD)

توكنوميكس StandX DUSD (DUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس StandX DUSD (DUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن DUSD!

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