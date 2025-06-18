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سعر Staked LOOP (STLOOP) المباشر لليوم هو USD 0.02344545 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.81M . يتم تحديث سعر STLOOP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staked LOOP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Staked LOOP خلال اليوم هو -15.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 77.13M

أداء سعر Staked LOOP (STLOOP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked LOOP مقابل USD هو $ -0.00429622926215939 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked LOOP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked LOOP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked LOOP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00429622926215939 -15.48% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Staked LOOP (STLOOP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked LOOP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02345348$ 0.02345348 $ 0.02345348 24 ساعة مرتفع $ 0.02864161$ 0.02864161 $ 0.02864161 عالية طوال الوقت $ 0.03201809$ 0.03201809 $ 0.03201809 تغير السعر (1 ساعة) -2.62% تغير السعر (1يوم) -15.48% تغير السعر (7 أيام) -15.95%

معلومات سوق Staked LOOP (STLOOP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: