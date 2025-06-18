سعر Staked LOOP (STLOOP)
سعر Staked LOOP (STLOOP) المباشر لليوم هو USD 0.02344545. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.81M. يتم تحديث سعر STLOOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staked LOOP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Staked LOOP خلال اليوم هو -15.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 77.13M
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خلال اليوم، كان سعر Staked LOOP مقابل USD هو $ -0.00429622926215939 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked LOOP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked LOOP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked LOOP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00429622926215939
|-15.48%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked LOOP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.62%
-15.48%
-15.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
StakedLOOP (stLOOP) is the liquid receipt token that you get when staking LOOP. This token will determine your points multiplier, based on which Looping Mode you fall into. Stake LOOP → mint stLOOP Points Booster: stLOOP unlocks higher airdrop multipliers across Early Adopter, Loyalty, and Loopdrops programs. stLOOP Points: We are tracking stLOOP points based on time-weighted holdings to take into consideration for future utility and governance
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A$0.036105993
|1 STLOOP إلى GBP
￡0.017349633
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€0.020163087
|1 STLOOP إلى USD
$0.02344545
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RM0.099408708
|1 STLOOP إلى TRY
₺0.926564184
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¥3.404748249
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₽1.8402333705
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₹2.0254524255
|1 STLOOP إلى IDR
Rp384.351577848
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₩32.161061583
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₱1.33170156
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￡E.1.175085954
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R$0.1287155205
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C$0.031885812
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৳2.865971808
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₦36.18101844
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₴0.9736895385
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Rs6.641627076
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NT$0.6923441385
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Fr0.0189908145
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