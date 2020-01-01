توكنوميكس Staked LOOP (STLOOP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Staked LOOP (STLOOP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Staked LOOP (STLOOP) StakedLOOP (stLOOP) is the liquid receipt token that you get when staking LOOP. This token will determine your points multiplier, based on which Looping Mode you fall into. Stake LOOP → mint stLOOP Points Booster: stLOOP unlocks higher airdrop multipliers across Early Adopter, Loyalty, and Loopdrops programs. stLOOP Points: We are tracking stLOOP points based on time-weighted holdings to take into consideration for future utility and governance الموقع الرسمي: https://www.loopingcollective.org/ اشتر STLOOP الآن!

توكنوميكس Staked LOOP (STLOOP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Staked LOOP (STLOOP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M إجمالي العرض: $ 107.62M $ 107.62M $ 107.62M العرض المتداول: $ 107.62M $ 107.62M $ 107.62M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03765422 $ 0.03765422 $ 0.03765422 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01552501 $ 0.01552501 $ 0.01552501 السعر الحالي: $ 0.01711174 $ 0.01711174 $ 0.01711174 معرفة المزيد عن سعر Staked LOOP (STLOOP)

توكنوميكس Staked LOOP (STLOOP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Staked LOOP (STLOOP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STLOOP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STLOOP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STLOOP، استكشف السعر المباشر لتوكن STLOOP!

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