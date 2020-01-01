توكنوميكس Stader BNBx (BNBX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Stader BNBx (BNBX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Stader BNBx (BNBX) Stader is a non-custodial smart contract-based staking platform that helps users conveniently discover and access staking solutions. We are building key staking middleware infra for multiple PoS networks for retail crypto users, exchanges and custodians. We have recently launched our liquid staking solution on BNB Chain. The liquid token is BNBx. الموقع الرسمي: https://binance.staderlabs.com/liquid-staking/bnbx اشتر BNBX الآن!

توكنوميكس Stader BNBx (BNBX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Stader BNBx (BNBX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.20M $ 14.20M $ 14.20M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 16.41K $ 16.41K $ 16.41K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1,612.2 $ 1,612.2 $ 1,612.2 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 17.73 $ 17.73 $ 17.73 السعر الحالي: $ 862.58 $ 862.58 $ 862.58 معرفة المزيد عن سعر Stader BNBx (BNBX)

توكنوميكس Stader BNBx (BNBX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Stader BNBx (BNBX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BNBX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BNBX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BNBX، استكشف السعر المباشر لتوكن BNBX!

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