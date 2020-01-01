توكنوميكس Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications. الموقع الرسمي: https://app.solv.finance/babylon اشتر XSOLVBTC الآن!

توكنوميكس Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 568.38M $ 568.38M $ 568.38M إجمالي العرض: $ 4.90K $ 4.90K $ 4.90K العرض المتداول: $ 4.90K $ 4.90K $ 4.90K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 568.38M $ 568.38M $ 568.38M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 121,137 $ 121,137 $ 121,137 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 11,402.13 $ 11,402.13 $ 11,402.13 السعر الحالي: $ 116,052 $ 116,052 $ 116,052 معرفة المزيد عن سعر Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC)

توكنوميكس Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XSOLVBTC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XSOLVBTC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XSOLVBTC، استكشف السعر المباشر لتوكن XSOLVBTC!

توقعات سعر XSOLVBTC هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه XSOLVBTC؟ تجمع صفحة توقعات أسعار XSOLVBTC الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر XSOLVBTC الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!