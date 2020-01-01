توكنوميكس Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns. الموقع الرسمي: https://app.solv.finance/jupiter اشتر SOLVBTC.JUP الآن!

توكنوميكس Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 54.90M $ 54.90M $ 54.90M إجمالي العرض: $ 456.22 $ 456.22 $ 456.22 العرض المتداول: $ 456.22 $ 456.22 $ 456.22 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 54.90M $ 54.90M $ 54.90M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 129,953 $ 129,953 $ 129,953 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 72,207 $ 72,207 $ 72,207 السعر الحالي: $ 120,340 $ 120,340 $ 120,340 معرفة المزيد عن سعر Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)

توكنوميكس Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SOLVBTC.JUP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SOLVBTC.JUP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SOLVBTC.JUP، استكشف السعر المباشر لتوكن SOLVBTC.JUP!

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