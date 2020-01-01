توكنوميكس SolForge Fusion (SFG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SolForge Fusion (SFG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SolForge Fusion (SFG) SolForge Fusion is a fast-paced, easy-to-learn, and highly strategic card battler that will resonate with fans of games like Magic: The Gathering and Hearthstone. The game offers robust single-player and PvP modes where players use uniquely generated card fusions to outmaneuver their adversaries. Crafted by world-class designers—Richard Garfield, the creator of Magic: The Gathering, and Justin Gary, the mind behind Ascension Deckbuilding Game—SolForge Fusion is fully playable and built to deliver a compelling experience for all players. الموقع الرسمي: https://solforgefusion.com/ الوثيقة البيضاء: https://stone-blade-entertainment.gitbook.io/solforge-fusion-overview اشتر SFG الآن!

توكنوميكس SolForge Fusion (SFG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SolForge Fusion (SFG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.60M $ 4.60M $ 4.60M إجمالي العرض: $ 84.43M $ 84.43M $ 84.43M العرض المتداول: $ 6.80M $ 6.80M $ 6.80M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 57.14M $ 57.14M $ 57.14M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.45 $ 3.45 $ 3.45 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.212965 $ 0.212965 $ 0.212965 السعر الحالي: $ 0.676737 $ 0.676737 $ 0.676737 معرفة المزيد عن سعر SolForge Fusion (SFG)

توكنوميكس SolForge Fusion (SFG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SolForge Fusion (SFG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SFG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SFG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SFG، استكشف السعر المباشر لتوكن SFG!

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