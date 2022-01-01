توكنوميكس Solayer USD (SUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Solayer USD (SUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Solayer USD (SUSD) sUSD is the first ever yield-bearing stablecoin on Solana that is pegged to the U.S. dollar and backed by U.S. Treasury Bills (T-bills). This ensures that sUSD maintains a 1:1 peg with the U.S. dollar while simultaneously generating a 4% yield through T-bills, one of the safest short-term government debt instruments. By serving as a reference implementation for the token 2022 interest-bearing extension, sUSD reinforces the stability of its 1:1 USD peg. The sUSD pool makes yield generation more accessible and efficient for the stablecoin ecosystem. The interest on sUSD is distributed through automatic balance updates, allowing users to accumulate an annual yield of approximately 4% based on T-bill yield simply by holding sUSD. The underlying USD value of sUSD holding can be redeemed any time via the Solayer dashboard. الموقع الرسمي: https://solayer.org/platform/susd الوثيقة البيضاء: https://docs.solayer.org/assets/susd/yield-bearing-stablecoin/what-is-susd#what-is-susd اشتر SUSD الآن!

توكنوميكس Solayer USD (SUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Solayer USD (SUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.12M $ 10.12M $ 10.12M إجمالي العرض: $ 9.14M $ 9.14M $ 9.14M العرض المتداول: $ 9.14M $ 9.14M $ 9.14M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.12M $ 10.12M $ 10.12M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.999698 $ 0.999698 $ 0.999698 السعر الحالي: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 معرفة المزيد عن سعر Solayer USD (SUSD)

توكنوميكس Solayer USD (SUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Solayer USD (SUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن SUSD!

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