سعر Solayer USD (SUSD)
سعر Solayer USD (SUSD) المباشر لليوم هو USD 1.1. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.48M. يتم تحديث سعر SUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solayer USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Solayer USD خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.26M
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خلال اليوم، كان سعر Solayer USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solayer USD مقابل USD هو $ +0.0142369700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solayer USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solayer USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.01%
|30 يوم
|$ +0.0142369700
|+1.29%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solayer USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+0.01%
+0.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
sUSD is the first ever yield-bearing stablecoin on Solana that is pegged to the U.S. dollar and backed by U.S. Treasury Bills (T-bills). This ensures that sUSD maintains a 1:1 peg with the U.S. dollar while simultaneously generating a 4% yield through T-bills, one of the safest short-term government debt instruments. By serving as a reference implementation for the token 2022 interest-bearing extension, sUSD reinforces the stability of its 1:1 USD peg. The sUSD pool makes yield generation more accessible and efficient for the stablecoin ecosystem. The interest on sUSD is distributed through automatic balance updates, allowing users to accumulate an annual yield of approximately 4% based on T-bill yield simply by holding sUSD. The underlying USD value of sUSD holding can be redeemed any time via the Solayer dashboard.
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Fr0.891
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