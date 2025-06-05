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سعر Solayer USD (SUSD) المباشر لليوم هو USD 1.1 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.48M . يتم تحديث سعر SUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solayer USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Solayer USD خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.26M

أداء سعر Solayer USD (SUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solayer USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solayer USD مقابل USD هو $ +0.0142369700 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solayer USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solayer USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.01% 30 يوم $ +0.0142369700 +1.29% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Solayer USD (SUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solayer USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 24 ساعة مرتفع $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 عالية طوال الوقت $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.01%

معلومات سوق Solayer USD (SUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: