سعر solanaclawd اليوم

السعر المباشر لمشروع solanaclawd (CLAWD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLAWD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CLAWD.

يحتل solanaclawd حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 50,965، مع عرض متداول قدره 774.90M CLAWD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLAWD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CLAWD بمقدار +2.35% خلال الساعة الماضية و+7.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق solanaclawd (CLAWD)

القيمة السوقية $ 50.97K$ 50.97K $ 50.97K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 50.97K$ 50.97K $ 50.97K إمداد دورة التداول 774.90M 774.90M 774.90M إجمالي العرض 774,903,825.504893 774,903,825.504893 774,903,825.504893

القيمة السوقية الحالية لـ solanaclawd هي $ 50.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CLAWD يبلغ 774.90M، مع إجمالي عرض 774903825.504893. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 50.97K.