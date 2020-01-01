توكنوميكس Skimask Pnut (SKINUT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Skimask Pnut (SKINUT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Skimask Pnut (SKINUT) Skimask Pnut $SKINUT is built on the Base Network, a robust and secure blockchain that ensures transparency, speed, and reliability. What sets Skimask Pnut apart is its community-driven approach. Every major decision is made collectively, giving every holder a voice and a stake in the future of SKINUT. We believe in the power of the crowd, and that together, we can create something truly special community. الموقع الرسمي: https://skimaskpnut.meme/ اشتر SKINUT الآن!

توكنوميكس Skimask Pnut (SKINUT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Skimask Pnut (SKINUT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 63.70K $ 63.70K $ 63.70K إجمالي العرض: $ 991.44M $ 991.44M $ 991.44M العرض المتداول: $ 991.44M $ 991.44M $ 991.44M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 63.70K $ 63.70K $ 63.70K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00206967 $ 0.00206967 $ 0.00206967 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Skimask Pnut (SKINUT)

توكنوميكس Skimask Pnut (SKINUT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Skimask Pnut (SKINUT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SKINUT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SKINUT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SKINUT، استكشف السعر المباشر لتوكن SKINUT!

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