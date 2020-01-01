توكنوميكس Skillful AI (SKAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Skillful AI (SKAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Skillful AI (SKAI) Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world. الموقع الرسمي: https://www.skillfulai.io/ الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1QnzPcAkXfwfHuZblL5rj525-DdCT4nV1/view اشتر SKAI الآن!

توكنوميكس Skillful AI (SKAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Skillful AI (SKAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 192.90K $ 192.90K $ 192.90K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 113.37M $ 113.37M $ 113.37M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.252674 $ 0.252674 $ 0.252674 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00113594 $ 0.00113594 $ 0.00113594 السعر الحالي: $ 0.00170154 $ 0.00170154 $ 0.00170154 معرفة المزيد عن سعر Skillful AI (SKAI)

توكنوميكس Skillful AI (SKAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Skillful AI (SKAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SKAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SKAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SKAI، استكشف السعر المباشر لتوكن SKAI!

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