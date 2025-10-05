سعر Skillful AI المباشر اليوم هو 0.00181659 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SKAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SKAI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Skillful AI المباشر اليوم هو 0.00181659 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SKAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SKAI بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن SKAI

معلومات سعر SKAI

الوثيقة البيضاء لـ SKAI

الموقع الرسمي لـ SKAI

اقتصاد توكن SKAI

توقعات سعر SKAI

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Skillful AI

سعر Skillful AI (SKAI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SKAI إلى USD:

$0.00181659
$0.00181659$0.00181659
-0.50%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Skillful AI (SKAI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:30:06 (UTC+8)

معلومات سعر Skillful AI (SKAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00179743
$ 0.00179743$ 0.00179743
24 ساعة منخفض
$ 0.00183074
$ 0.00183074$ 0.00183074
24 ساعة مرتفع

$ 0.00179743
$ 0.00179743$ 0.00179743

$ 0.00183074
$ 0.00183074$ 0.00183074

$ 0.252674
$ 0.252674$ 0.252674

$ 0.00113594
$ 0.00113594$ 0.00113594

-0.04%

-0.52%

-6.61%

-6.61%

سعر Skillful AI (SKAI) في الوقت الحقيقي هو $0.00181659. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SKAI بين أدنى سعر $ 0.00179743 وأعلى سعر $ 0.00183074، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSKAI على الإطلاق هو $ 0.252674، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00113594.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SKAI -0.04% على مدار الساعة الماضية، -0.52% على مدار 24 ساعة، و -6.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Skillful AI (SKAI)

$ 206.04K
$ 206.04K$ 206.04K

--
----

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

113.37M
113.37M 113.37M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Skillful AI هي $ 206.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SKAI يبلغ 113.37M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.82M.

سجل سعر Skillful AI (SKAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Skillful AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Skillful AI مقابل USD هو $ -0.0000836917 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Skillful AI مقابل USD هو $ +0.0000887153 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Skillful AI مقابل USD هو $ -0.0001519412491574025 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.52%
30 يوم$ -0.0000836917-4.60%
60 يوم$ +0.0000887153+4.88%
90 يوم$ -0.0001519412491574025-7.71%

ما هو Skillful AI ( SKAI )

Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Skillful AI (SKAI)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Skillful AI (USD)

كم ستكون قيمة Skillful AI (SKAI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Skillful AI (SKAI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Skillful AI.

تحقق الآن من توقعات سعر Skillful AI!

عملة SKAI إلى العملات المحلية

توكنوميكس Skillful AI (SKAI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Skillful AI (SKAI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SKAI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Skillful AI (SKAI)

كم يساوي Skillful AI (SKAI) اليوم؟
سعر SKAI المباشر في USD هو USD 0.00181659، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SKAI إلى USD الحالي؟
سعر SKAI إلى USD الحالي هو $ 0.00181659. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Skillful AI ؟
القيمة السوقية لعملة SKAI هي $ 206.04K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SKAI؟
العرض المتداول لتوكن SKAI هو 113.37M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SKAI؟
حقق SKAI سعرًا قياسيًا قدره 0.252674 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SKAI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00113594 SKAI.
ما هو حجم تداول SKAI؟
حجم تداول SKAI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SKAI هذا العام؟
قد يرتفع SKAI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SKAI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:30:06 (UTC+8)

تحديثات Skillful AI (SKAI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-04 13:39:16البيانات على السلسلة
سجل ETF الفوري للإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا بقيمة 233.5 مليون دولار أمس
10-04 11:26:38تحديثات المجال
إصدار USDC يتجاوز 75 مليار، وحصته السوقية تصل إلى 24.9%
10-03 10:20:00تحديثات المجال
عادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما فوق 4.2 تريليون دولار، مع زيادة خلال 24 ساعة بنسبة 2.3%
10-03 05:17:00تحديثات المجال
بيتكوين يتجاوز حاجز 120,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس
10-01 14:11:00تحديثات المجال
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة أمس تدفقات صافية بقيمة 127.5 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 430 مليون دولار
09-30 18:14:00تحديثات المجال
تشير معدلات التمويل الحالية في العملات المشفرة السائدة في منصات التداول المركزية واللامركزية إلى أن السوق محايد مع ميل طفيف نحو سوق متجه نحو الهبوط

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.