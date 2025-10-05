معلومات سعر Skillful AI (SKAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00179743 24 ساعة منخفض $ 0.00183074 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00179743 24 ساعة مرتفع $ 0.00183074 عالية طوال الوقت $ 0.252674 أدنى سعر $ 0.00113594 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -0.52% تغير السعر (7 أيام) -6.61%

سعر Skillful AI (SKAI) في الوقت الحقيقي هو $0.00181659. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SKAI بين أدنى سعر $ 0.00179743 وأعلى سعر $ 0.00183074، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSKAI على الإطلاق هو $ 0.252674، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00113594.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SKAI -0.04% على مدار الساعة الماضية، -0.52% على مدار 24 ساعة، و -6.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Skillful AI (SKAI)

القيمة السوقية $ 206.04K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.82M إمداد دورة التداول 113.37M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Skillful AI هي $ 206.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SKAI يبلغ 113.37M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.82M.