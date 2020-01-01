توكنوميكس sidelined (SIDELINED) اكتشف الرؤى الرئيسية حول sidelined (SIDELINED)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات sidelined (SIDELINED) sold the bottom anon? Okay, just one final capitulation… it’s going to zero anyway.” You hit the sell button, fully convinced it’s over. The next day, it 10x’s. “Sold the bottom, anon?” echoes in your head as you stare at the green candles. The cycle is familiar: the normal brain buys the dip, the glowing brain holds through it, the expanding brain sells to avoid further losses. But the ascended brain? It sells the exact bottom—right before the moon mission begins. Sidelined isn’t about winning trades; it’s about embracing the art of missing them entirely. It’s for those who mastered the timing... in the worst possible way. الموقع الرسمي: https://pump.fun/coin/7JcJLMzqaZNrtc3E2YCp7L1txL2kkYHv5soRTsU4pump اشتر SIDELINED الآن!

توكنوميكس sidelined (SIDELINED) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار sidelined (SIDELINED)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 83.95K $ 83.95K $ 83.95K إجمالي العرض: $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M العرض المتداول: $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 83.95K $ 83.95K $ 83.95K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0007199 $ 0.0007199 $ 0.0007199 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00007366 $ 0.00007366 $ 0.00007366 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر sidelined (SIDELINED)

توكنوميكس sidelined (SIDELINED): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس sidelined (SIDELINED) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SIDELINED التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SIDELINED التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SIDELINED، استكشف السعر المباشر لتوكن SIDELINED!

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