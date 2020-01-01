توكنوميكس Shockwaves (NEUROS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Shockwaves (NEUROS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Shockwaves (NEUROS) What is the project about? NEUROS is the primary token of Shockwaves, an online blockchain game designed to deliver an unparalleled gaming experience through its innovative blend of AI-driven NFTs, algorithmically generated cities, and music-infused gameplay. What makes your project unique? The use of AI in a blockchain game solves several central issues Web3 games and metaverses have, namely the blockchain user adoption problem and the selling pressure caused by players who only want to earn. Through its unique gameplay, Shockwaves appeals to users both within and outside the blockchain space. History of your project. Based in Switzerland, the NEUROS team of engineers has extensive experience in the development of AI, as well as technically challenging Web2 and Web3 games. What’s next for your project? The aim of the NEUROS project is to blur the distinction between human players and AIs in the game itself and its economy by giving AIs similar power of action to their human counterparts. What can your token be used for? NEUROS serves as the primary token of Shockwaves. The NEUROS can also be staked to receive rewards in the form of NFTs with in-game utility, as well as additional tokens. Token holders can also participate in the governance of the project by voting for important project decisions and community proposals. الموقع الرسمي: https://shockwaves.ai/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.shockwaves.ai اشتر NEUROS الآن!

توكنوميكس Shockwaves (NEUROS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Shockwaves (NEUROS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 80.08K $ 80.08K $ 80.08K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 36.02M $ 36.02M $ 36.02M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 222.30K $ 222.30K $ 222.30K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.210037 $ 0.210037 $ 0.210037 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00171495 $ 0.00171495 $ 0.00171495 السعر الحالي: $ 0.00222302 $ 0.00222302 $ 0.00222302 معرفة المزيد عن سعر Shockwaves (NEUROS)

توكنوميكس Shockwaves (NEUROS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Shockwaves (NEUROS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NEUROS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NEUROS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NEUROS، استكشف السعر المباشر لتوكن NEUROS!

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