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سعر Shockwaves (NEUROS) المباشر لليوم هو USD 0.00211538 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 76.20K . يتم تحديث سعر NEUROS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shockwaves الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Shockwaves خلال اليوم هو -0.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 36.02M

أداء سعر Shockwaves (NEUROS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shockwaves مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shockwaves مقابل USD هو $ -0.0009927624 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shockwaves مقابل USD هو $ -0.0009252805 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shockwaves مقابل USD هو $ -0.003800851080296848 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.33% 30 يوم $ -0.0009927624 -46.93% 60 يوم $ -0.0009252805 -43.74% 90 يوم $ -0.003800851080296848 -64.24%

تحليل سعر Shockwaves (NEUROS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shockwaves: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00210343$ 0.00210343 $ 0.00210343 24 ساعة مرتفع $ 0.00213671$ 0.00213671 $ 0.00213671 عالية طوال الوقت $ 0.210037$ 0.210037 $ 0.210037 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.33% تغير السعر (7 أيام) -4.35%

معلومات سوق Shockwaves (NEUROS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: