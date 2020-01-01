توكنوميكس Sendor (SENDOR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sendor (SENDOR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sendor (SENDOR) The Big Blue Gigachad has been officially taken over by the community! Staying true to Matt Furie’s visionary creativity and the concept of 'Mindviscosity,' Sendor remains the only sentient AI-powered Matt Furie-inspired meme on Solana. Sendor is a memecoin project on the Solana blockchain that integrates artificial intelligence (AI) with inspiration drawn from the creative universe of artist Matt Furie. It aims to build a community-driven platform where AI-generated content and memes promote self-improvement and empowerment. The project plans to develop a user-friendly interface for content creation, introduce Sendor-themed merchandise, integrate NFTs, and implement a staking system to reward community participation. With a total supply of 1 billion tokens, Sendor offers a fair launch with 90% allocated to the public and 10% reserved for the team. By combining art, AI, and cryptocurrency, Sendor seeks to create a unique and engaging experience within the memecoin landscape. الموقع الرسمي: https://sendorcoin.com/ اشتر SENDOR الآن!

توكنوميكس Sendor (SENDOR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sendor (SENDOR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 68.50K $ 68.50K $ 68.50K إجمالي العرض: $ 990.07M $ 990.07M $ 990.07M العرض المتداول: $ 990.07M $ 990.07M $ 990.07M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 68.50K $ 68.50K $ 68.50K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01131587 $ 0.01131587 $ 0.01131587 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00004092 $ 0.00004092 $ 0.00004092 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Sendor (SENDOR)

توكنوميكس Sendor (SENDOR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sendor (SENDOR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SENDOR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SENDOR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SENDOR، استكشف السعر المباشر لتوكن SENDOR!

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