توكنوميكس Seba (SEBA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Seba (SEBA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Seba (SEBA) SEBA token is one of the leading tokens currently in the Crypto market that is directly connected to animations and video marketing. SEBA token platforms offer a plethora of unique features and opportunities to its investor;purchasing animations is amongst them. Investors looking for animated videos or animations, in general, can purchase animations for their business. SEBA token also makes it easier for animators to purchase or sell animations on the market through SEBA NFT. الموقع الرسمي: https://sebatoken.com/ الوثيقة البيضاء: https://sebatoken.com/wp-content/uploads/2022/02/Sebatoken.pdf-3.pdf اشتر SEBA الآن!

توكنوميكس Seba (SEBA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Seba (SEBA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 167.89K $ 167.89K $ 167.89K إجمالي العرض: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M العرض المتداول: $ 195.00M $ 195.00M $ 195.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 215.24K $ 215.24K $ 215.24K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00902776 $ 0.00902776 $ 0.00902776 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00086096 $ 0.00086096 $ 0.00086096 معرفة المزيد عن سعر Seba (SEBA)

توكنوميكس Seba (SEBA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Seba (SEBA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SEBA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SEBA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SEBA، استكشف السعر المباشر لتوكن SEBA!

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