توكنوميكس San Chan (SAN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول San Chan (SAN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات San Chan (SAN) Kantaro and his loyal dog, San Chan, are on an epic journey across Japan, captivating hearts with every step. From bustling cities to serene landscapes, they're sharing each unforgettable adventure on Kantaro’s TikTok. San Chan, the charming Shiba Inu, is quickly becoming the face of joy and positivity. Let’s rally behind this adorable pup and turn her into the internet’s most lovable, meme-worthy sensation! الموقع الرسمي: http://sanchan.live اشتر SAN الآن!

توكنوميكس San Chan (SAN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار San Chan (SAN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.56M $ 6.56M $ 6.56M إجمالي العرض: $ 941.97M $ 941.97M $ 941.97M العرض المتداول: $ 911.99M $ 911.99M $ 911.99M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.78M $ 6.78M $ 6.78M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03753525 $ 0.03753525 $ 0.03753525 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00045775 $ 0.00045775 $ 0.00045775 السعر الحالي: $ 0.00715262 $ 0.00715262 $ 0.00715262 معرفة المزيد عن سعر San Chan (SAN)

توكنوميكس San Chan (SAN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس San Chan (SAN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SAN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SAN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SAN، استكشف السعر المباشر لتوكن SAN!

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