توكنوميكس Samurai Starter (SAM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Samurai Starter (SAM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Samurai Starter (SAM) Samurai Starter is a launchpad, project accelerator, and community engagement hub that incentivizes members to invest and participate in the projects driving innovation in crypto. Built on Base and raising across all EVM chains, Samurai aims to enrich the entire crypto ecosystem by incubating and launching projects which will define the future of the space. Through our crowdfunding platform, we regularly conduct sell-out raises for top new Web3 projects, such as OrangeDX, InterSwap, and Seedify-incubated gaming projects Haven's Compass and Galaxy Games. Access to these sales is gained by staking the SAM token, or holding a SamNFT. Holders can also benefit from regular giveaways through our Samurai Sanka community platform, which incentivizes platform engagement with lottery tickets and other prizes. الموقع الرسمي: https://www.samuraistarter.com/ اشتر SAM الآن!

توكنوميكس Samurai Starter (SAM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Samurai Starter (SAM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 193.86K $ 193.86K $ 193.86K إجمالي العرض: $ 130.00M $ 130.00M $ 130.00M العرض المتداول: $ 99.56M $ 99.56M $ 99.56M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 253.13K $ 253.13K $ 253.13K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.053232 $ 0.053232 $ 0.053232 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00152788 $ 0.00152788 $ 0.00152788 السعر الحالي: $ 0.0019499 $ 0.0019499 $ 0.0019499 معرفة المزيد عن سعر Samurai Starter (SAM)

توكنوميكس Samurai Starter (SAM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Samurai Starter (SAM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SAM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SAM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SAM، استكشف السعر المباشر لتوكن SAM!

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