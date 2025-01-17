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سعر Samurai Starter (SAM) المباشر لليوم هو USD 0.00758948 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Samurai Starter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.40K - تغيير سعر Samurai Starter خلال اليوم هو -4.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Samurai Starter (SAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Samurai Starter مقابل USD هو $ -0.000368692400458908 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Samurai Starter مقابل USD هو $ -0.0030609518 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Samurai Starter مقابل USD هو $ -0.0034058702 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Samurai Starter مقابل USD هو $ -0.002656672637631633 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000368692400458908 -4.63% 30 يوم $ -0.0030609518 -40.33% 60 يوم $ -0.0034058702 -44.87% 90 يوم $ -0.002656672637631633 -25.92%

تحليل سعر Samurai Starter (SAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Samurai Starter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00745375$ 0.00745375 $ 0.00745375 24 ساعة مرتفع $ 0.0080575$ 0.0080575 $ 0.0080575 عالية طوال الوقت $ 0.053232$ 0.053232 $ 0.053232 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) -4.63% تغير السعر (7 أيام) -7.99%

معلومات سوق Samurai Starter (SAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: