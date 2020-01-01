توكنوميكس Sally A1C (A1C) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sally A1C (A1C)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sally A1C (A1C) Meet Sally, Your Metabolic Health AI Agent. Your personal guide to a happier, healthier you, Sally empowers you to take control of your well-being. Forget daunting diets; Sally provides actionable, evidence-based steps tailored to your individual needs, helping you build sustainable habits, especially for A1C optimization. Focusing on key metabolic markers, we aim to help prevent and potentially reverse certain chronic diseases (under professional guidance). Beyond numbers, we focus on enjoyable exercise, mindful eating, and effective stress management. With Sally, gain a deeper understanding of your body, unlock your potential for vibrant energy, and embrace lasting health. Let's transform your well-being together! الموقع الرسمي: https://asksally.xyz/ اشتر A1C الآن!

توكنوميكس Sally A1C (A1C) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sally A1C (A1C)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.17M $ 8.17M $ 8.17M إجمالي العرض: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M العرض المتداول: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.17M $ 8.17M $ 8.17M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 14.54 $ 14.54 $ 14.54 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.364518 $ 0.364518 $ 0.364518 السعر الحالي: $ 0.389275 $ 0.389275 $ 0.389275 معرفة المزيد عن سعر Sally A1C (A1C)

توكنوميكس Sally A1C (A1C): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sally A1C (A1C) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن A1C التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن A1C التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس A1C، استكشف السعر المباشر لتوكن A1C!

توقعات سعر A1C هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه A1C؟ تجمع صفحة توقعات أسعار A1C الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر A1C الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!