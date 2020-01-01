توكنوميكس Sagittarius (SAGIT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sagittarius (SAGIT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sagittarius (SAGIT) Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Sagittarius, the Archer 🏹, signifies the adventurous and optimistic spirit of late autumn, from mid-November to mid-December. This season is all about seeking knowledge and new experiences. 🌍 Embark on a journey with the spirited and philosophical nature of Sagittarius! الموقع الرسمي: https://astrofolio.xyz/ اشتر SAGIT الآن!

توكنوميكس Sagittarius (SAGIT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sagittarius (SAGIT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 704.62K $ 704.62K $ 704.62K إجمالي العرض: $ 999.62M $ 999.62M $ 999.62M العرض المتداول: $ 999.62M $ 999.62M $ 999.62M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 704.62K $ 704.62K $ 704.62K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00784854 $ 0.00784854 $ 0.00784854 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00070489 $ 0.00070489 $ 0.00070489 معرفة المزيد عن سعر Sagittarius (SAGIT)

توكنوميكس Sagittarius (SAGIT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sagittarius (SAGIT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SAGIT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SAGIT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SAGIT، استكشف السعر المباشر لتوكن SAGIT!

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