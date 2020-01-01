توكنوميكس Safe Haven (SHA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Safe Haven (SHA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Safe Haven (SHA) Safe Haven Foundation is a Decentralized B2B2C Platform which supports companies and blockchain projects, aiding their expansion within their verticals. We will open our platform and tech solutions to the community, developers, entrepreneurs, inheritance and trust professionals, and existing financial services companies. الموقع الرسمي: https://safehaven.io/ اشتر SHA الآن!

توكنوميكس Safe Haven (SHA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Safe Haven (SHA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M إجمالي العرض: $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B العرض المتداول: $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01705096 $ 0.01705096 $ 0.01705096 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00014577 $ 0.00014577 $ 0.00014577 معرفة المزيد عن سعر Safe Haven (SHA)

توكنوميكس Safe Haven (SHA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Safe Haven (SHA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SHA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SHA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SHA، استكشف السعر المباشر لتوكن SHA!

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