توكنوميكس ROVR Network (ROVR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ROVR Network (ROVR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ROVR Network (ROVR) ROVR is a decentralized global platform designed for high-definition, real-time 3D data collection, processing, and storage across all scenarios. We are driven by the belief that data ownership should rest with individual producers, not large corporations or organizations. By generating vast volumes of ultra-high-definition 3D and 4D data—complete with detailed timelines—ROVR is establishing a robust foundation for the next generation of 3D AI training. الموقع الرسمي: https://rovr.network اشتر ROVR الآن!

توكنوميكس ROVR Network (ROVR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ROVR Network (ROVR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 114.35M $ 114.35M $ 114.35M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 99.52M $ 99.52M $ 99.52M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02158741 $ 0.02158741 $ 0.02158741 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00865958 $ 0.00865958 $ 0.00865958 السعر الحالي: $ 0.00995343 $ 0.00995343 $ 0.00995343 معرفة المزيد عن سعر ROVR Network (ROVR)

توكنوميكس ROVR Network (ROVR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ROVR Network (ROVR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ROVR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ROVR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ROVR، استكشف السعر المباشر لتوكن ROVR!

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