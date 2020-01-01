توكنوميكس Routine Coin (ROU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Routine Coin (ROU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Routine Coin (ROU) Routine Coin (ROU) is a blockchain-based ecosystem built on the Polygon network, designed to seamlessly integrate crypto into everyday activities. The ecosystem comprises multiple functional platforms tailored for diverse, real-world use cases. Doplantrip is a travel booking platform accepting crypto payments, offering users a streamlined, global travel experience. Doroutine facilitates decentralized e-commerce, allowing users worldwide to securely buy and sell products with cryptocurrencies. Billroutine simplifies routine financial transactions by enabling users to pay utility bills, mobile recharges, and more via cryptocurrency. RTCBIT provides a centralized cryptocurrency exchange for convenient and secure trading, while RoutineSwap is a decentralized exchange facilitating secure crypto swaps. Additionally, Roupay delivers a crypto wallet integrated with prepaid card services, bridging the gap between crypto assets and fiat spending seamlessly. الموقع الرسمي: https://routinecoin.info الوثيقة البيضاء: https://github.com/Routinecoin/RoutineCoin-Whitepaper اشتر ROU الآن!

توكنوميكس Routine Coin (ROU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Routine Coin (ROU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 33.26K $ 33.26K $ 33.26K إجمالي العرض: $ 309.92M $ 309.92M $ 309.92M العرض المتداول: $ 309.92M $ 309.92M $ 309.92M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 33.26K $ 33.26K $ 33.26K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00320169 $ 0.00320169 $ 0.00320169 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00010756 $ 0.00010756 $ 0.00010756 معرفة المزيد عن سعر Routine Coin (ROU)

توكنوميكس Routine Coin (ROU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Routine Coin (ROU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ROU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ROU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ROU، استكشف السعر المباشر لتوكن ROU!

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