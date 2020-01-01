توكنوميكس Rollbit Coin (RLB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rollbit Coin (RLB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rollbit Coin (RLB) The Rollbit token (RLB) will be launched as an integral part of the upcoming Rollbit lottery. There will be no ICO for this token. Instead, Rollbit will airdrop RLB for free. Airdrops have been used throughout the history of cryptocurrencies to bootstrap growth, incentivise community development, and reward early adopters. الموقع الرسمي: https://rollbit.com/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.rollbot.com/rlb-whitepaper اشتر RLB الآن!

توكنوميكس Rollbit Coin (RLB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rollbit Coin (RLB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 111.47M $ 111.47M $ 111.47M إجمالي العرض: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B العرض المتداول: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 111.47M $ 111.47M $ 111.47M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.264358 $ 0.264358 $ 0.264358 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.055992 $ 0.055992 $ 0.055992 معرفة المزيد عن سعر Rollbit Coin (RLB)

توكنوميكس Rollbit Coin (RLB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rollbit Coin (RLB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RLB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RLB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RLB، استكشف السعر المباشر لتوكن RLB!

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