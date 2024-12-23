سعر Rollbit Coin (RLB)
سعر Rollbit Coin (RLB) المباشر لليوم هو USD 0.118688. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 274.46M. يتم تحديث سعر RLB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rollbit Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.46M
- تغيير سعر Rollbit Coin خلال اليوم هو -8.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.31B
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خلال اليوم، كان سعر Rollbit Coin مقابل USD هو $ -0.0114549966729105 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rollbit Coin مقابل USD هو $ +0.0744994962 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rollbit Coin مقابل USD هو $ +0.0896285368 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rollbit Coin مقابل USD هو $ +0.03821451426632254 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0114549966729105
|-8.80%
|30 يوم
|$ +0.0744994962
|+62.77%
|60 يوم
|$ +0.0896285368
|+75.52%
|90 يوم
|$ +0.03821451426632254
|+47.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rollbit Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.35%
-8.80%
-14.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Rollbit token (RLB) will be launched as an integral part of the upcoming Rollbit lottery. There will be no ICO for this token. Instead, Rollbit will airdrop RLB for free. Airdrops have been used throughout the history of cryptocurrencies to bootstrap growth, incentivise community development, and reward early adopters.
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