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سعر Rollbit Coin (RLB) المباشر لليوم هو USD 0.118688 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 274.46M . يتم تحديث سعر RLB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rollbit Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.46M - تغيير سعر Rollbit Coin خلال اليوم هو -8.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.31B

أداء سعر Rollbit Coin (RLB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rollbit Coin مقابل USD هو $ -0.0114549966729105 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rollbit Coin مقابل USD هو $ +0.0744994962 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rollbit Coin مقابل USD هو $ +0.0896285368 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rollbit Coin مقابل USD هو $ +0.03821451426632254 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0114549966729105 -8.80% 30 يوم $ +0.0744994962 +62.77% 60 يوم $ +0.0896285368 +75.52% 90 يوم $ +0.03821451426632254 +47.49%

تحليل سعر Rollbit Coin (RLB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rollbit Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.117619$ 0.117619 $ 0.117619 24 ساعة مرتفع $ 0.130962$ 0.130962 $ 0.130962 عالية طوال الوقت $ 0.264358$ 0.264358 $ 0.264358 تغير السعر (1 ساعة) +0.35% تغير السعر (1يوم) -8.80% تغير السعر (7 أيام) -14.51%

معلومات سوق Rollbit Coin (RLB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: