توكنوميكس Robotics Intelligence (RI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Robotics Intelligence (RI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Robotics Intelligence (RI) Robotics Intelligence is the first open-source, decentralized AI model powering humanoid robots. We're building AI for scalability, adaptability, and security for various use cases, including both industrial and consumer systems. By integrating blockchain technology with advanced artificial intelligence, RI delivers secure, transparent, and scalable intelligence for autonomous humanoids. Robotics Intelligence will enable intelligent autonomous operation with state-of-the-art perception, navigation, and interaction capabilities. الموقع الرسمي: https://rimind.io/ الوثيقة البيضاء: https://rimind.io/publications/Robotics_Intelligence_Whitepaper.pdf اشتر RI الآن!

توكنوميكس Robotics Intelligence (RI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Robotics Intelligence (RI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.20K $ 7.20K $ 7.20K إجمالي العرض: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M العرض المتداول: $ 949.82M $ 949.82M $ 949.82M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.58K $ 7.58K $ 7.58K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00117042 $ 0.00117042 $ 0.00117042 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Robotics Intelligence (RI)

توكنوميكس Robotics Intelligence (RI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Robotics Intelligence (RI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RI، استكشف السعر المباشر لتوكن RI!

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