توكنوميكس RMRK (RMRK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول RMRK (RMRK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات RMRK (RMRK) Rmrk is the most advanced nft system in the world, adding eternal liquidity and multi chain forward compatibility to all NFT projects coming out. An NFT can now be reused by any future project on any chain without official partnerships between the project creators. RMRK.app is a part of Kusama's broader NFT strategy and a way to abuse Kusama's system.remark extrinsic to write custom notes onto the chain in a standardized and structured way. $RMRK is the governance, staking, and collateral token. الموقع الرسمي: https://rmrk.app/ اشتر RMRK الآن!

توكنوميكس RMRK (RMRK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار RMRK (RMRK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 411.25K $ 411.25K $ 411.25K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 9.03M $ 9.03M $ 9.03M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 455.21K $ 455.21K $ 455.21K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 66.22 $ 66.22 $ 66.22 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01700738 $ 0.01700738 $ 0.01700738 السعر الحالي: $ 0.0455 $ 0.0455 $ 0.0455 معرفة المزيد عن سعر RMRK (RMRK)

توكنوميكس RMRK (RMRK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس RMRK (RMRK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RMRK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RMRK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RMRK، استكشف السعر المباشر لتوكن RMRK!

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