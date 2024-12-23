سعر RMRK (RMRK)
سعر RMRK (RMRK) المباشر لليوم هو USD 0.320506. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.94M. يتم تحديث سعر RMRK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RMRK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.88K
- تغيير سعر RMRK خلال اليوم هو -2.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.18M
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خلال اليوم، كان سعر RMRK مقابل USD هو $ -0.0085825307659387 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RMRK مقابل USD هو $ +0.0510572468 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RMRK مقابل USD هو $ +0.0032758918 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RMRK مقابل USD هو $ -0.11286980138748194 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0085825307659387
|-2.60%
|30 يوم
|$ +0.0510572468
|+15.93%
|60 يوم
|$ +0.0032758918
|+1.02%
|90 يوم
|$ -0.11286980138748194
|-26.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر RMRK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
-2.60%
-15.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rmrk is the most advanced nft system in the world, adding eternal liquidity and multi chain forward compatibility to all NFT projects coming out. An NFT can now be reused by any future project on any chain without official partnerships between the project creators. RMRK.app is a part of Kusama's broader NFT strategy and a way to abuse Kusama's system.remark extrinsic to write custom notes onto the chain in a standardized and structured way. $RMRK is the governance, staking, and collateral token.
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$0.320506
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RM1.442277
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₺11.27860614
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¥50.19444466
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