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سعر RMRK (RMRK) المباشر لليوم هو USD 0.320506 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.94M . يتم تحديث سعر RMRK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RMRK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.88K - تغيير سعر RMRK خلال اليوم هو -2.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.18M

أداء سعر RMRK (RMRK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RMRK مقابل USD هو $ -0.0085825307659387 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RMRK مقابل USD هو $ +0.0510572468 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RMRK مقابل USD هو $ +0.0032758918 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RMRK مقابل USD هو $ -0.11286980138748194 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0085825307659387 -2.60% 30 يوم $ +0.0510572468 +15.93% 60 يوم $ +0.0032758918 +1.02% 90 يوم $ -0.11286980138748194 -26.04%

تحليل سعر RMRK (RMRK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RMRK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.320349$ 0.320349 $ 0.320349 24 ساعة مرتفع $ 0.342882$ 0.342882 $ 0.342882 عالية طوال الوقت $ 66.22$ 66.22 $ 66.22 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) -2.60% تغير السعر (7 أيام) -15.73%

معلومات سوق RMRK (RMRK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: