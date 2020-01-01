توكنوميكس Rings scUSD (SCUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rings scUSD (SCUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rings scUSD (SCUSD) Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It is the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Bridge ETH & Stablecoin from Mainnet to Sonic, Mint scETH and scUSD, stake it for stkETH and stkUSD to make it yield bearing, or lock it for veETH and veUSD to access governance power. When minting scUSD and scETH, users deposit their initial into Veda Vaults which then reallocate the backing toward yield bearing strategies. The yield generated is then redistributed across eligible Sonic dApps and the distribution is controlled by the veUSD gauge tokenomic. الموقع الرسمي: https://app.rings.money/ الوثيقة البيضاء: https://docs.rings.money/ اشتر SCUSD الآن!

توكنوميكس Rings scUSD (SCUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rings scUSD (SCUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M إجمالي العرض: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M العرض المتداول: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.944488 $ 0.944488 $ 0.944488 السعر الحالي: $ 0.998645 $ 0.998645 $ 0.998645 معرفة المزيد عن سعر Rings scUSD (SCUSD)

توكنوميكس Rings scUSD (SCUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rings scUSD (SCUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SCUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SCUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SCUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن SCUSD!

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