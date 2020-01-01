توكنوميكس Revuto (REVU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Revuto (REVU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Revuto (REVU) In general: Revuto helps people manage and pay for their subscriptions by leveraging crypto and DeFi services. The end goal is to help users manage their subscriptions, avoid free-trial traps, and save money by paying less than they would with fiat money. The market is vast because, on average, we all use and pay for at least 2-3 subscriptions every month. As the subscription economy is growing by 100% year over year, we’ll spend even more money on subscriptions in the future and lose cash on subscriptions we don’t use and/or forget about. More importantly, with Revuto dApp and by staking REVU in liquidity pools, Revuto users will be able to provide liquidity to other Revuto users on the subscription due date(s) and make their money work for them (earn yield). الموقع الرسمي: https://crypto.revuto.com/ اشتر REVU الآن!

توكنوميكس Revuto (REVU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Revuto (REVU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 658.49K $ 658.49K $ 658.49K إجمالي العرض: $ 280.13M $ 280.13M $ 280.13M العرض المتداول: $ 135.11M $ 135.11M $ 135.11M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.240161 $ 0.240161 $ 0.240161 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00466887 $ 0.00466887 $ 0.00466887 السعر الحالي: $ 0.0048835 $ 0.0048835 $ 0.0048835 معرفة المزيد عن سعر Revuto (REVU)

توكنوميكس Revuto (REVU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Revuto (REVU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن REVU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن REVU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس REVU، استكشف السعر المباشر لتوكن REVU!

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