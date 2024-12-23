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سعر Revuto (REVU) المباشر لليوم هو USD 0.007983 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.08M . يتم تحديث سعر REVU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Revuto الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.07K - تغيير سعر Revuto خلال اليوم هو -3.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 135.11M

أداء سعر Revuto (REVU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Revuto مقابل USD هو $ -0.000260221111342549 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Revuto مقابل USD هو $ -0.0028111447 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Revuto مقابل USD هو $ -0.0000941059 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Revuto مقابل USD هو $ -0.001340186364859825 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000260221111342549 -3.15% 30 يوم $ -0.0028111447 -35.21% 60 يوم $ -0.0000941059 -1.17% 90 يوم $ -0.001340186364859825 -14.37%

تحليل سعر Revuto (REVU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Revuto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00797295$ 0.00797295 $ 0.00797295 24 ساعة مرتفع $ 0.00827243$ 0.00827243 $ 0.00827243 عالية طوال الوقت $ 0.240161$ 0.240161 $ 0.240161 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) -3.15% تغير السعر (7 أيام) -26.01%

معلومات سوق Revuto (REVU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: