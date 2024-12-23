سعر Revuto (REVU)
سعر Revuto (REVU) المباشر لليوم هو USD 0.007983. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.08M. يتم تحديث سعر REVU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Revuto الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.07K
- تغيير سعر Revuto خلال اليوم هو -3.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 135.11M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر REVU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر REVU.
خلال اليوم، كان سعر Revuto مقابل USD هو $ -0.000260221111342549 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Revuto مقابل USD هو $ -0.0028111447 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Revuto مقابل USD هو $ -0.0000941059 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Revuto مقابل USD هو $ -0.001340186364859825 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000260221111342549
|-3.15%
|30 يوم
|$ -0.0028111447
|-35.21%
|60 يوم
|$ -0.0000941059
|-1.17%
|90 يوم
|$ -0.001340186364859825
|-14.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Revuto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
-3.15%
-26.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In general: Revuto helps people manage and pay for their subscriptions by leveraging crypto and DeFi services. The end goal is to help users manage their subscriptions, avoid free-trial traps, and save money by paying less than they would with fiat money. The market is vast because, on average, we all use and pay for at least 2-3 subscriptions every month. As the subscription economy is growing by 100% year over year, we’ll spend even more money on subscriptions in the future and lose cash on subscriptions we don’t use and/or forget about. More importantly, with Revuto dApp and by staking REVU in liquidity pools, Revuto users will be able to provide liquidity to other Revuto users on the subscription due date(s) and make their money work for them (earn yield).
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 REVU إلى AUD
A$0.0127728
|1 REVU إلى GBP
￡0.00630657
|1 REVU إلى EUR
€0.00758385
|1 REVU إلى USD
$0.007983
|1 REVU إلى MYR
RM0.0359235
|1 REVU إلى TRY
₺0.28092177
|1 REVU إلى JPY
¥1.25021763
|1 REVU إلى RUB
₽0.8206524
|1 REVU إلى INR
₹0.67807602
|1 REVU إلى IDR
Rp128.75804649
|1 REVU إلى PHP
₱0.46900125
|1 REVU إلى EGP
￡E.0.40625487
|1 REVU إلى BRL
R$0.04853664
|1 REVU إلى CAD
C$0.01141569
|1 REVU إلى BDT
৳0.95005683
|1 REVU إلى NGN
₦12.35752434
|1 REVU إلى UAH
₴0.33344991
|1 REVU إلى VES
Bs0.407133
|1 REVU إلى PKR
Rs2.21312709
|1 REVU إلى KZT
₸4.17518883
|1 REVU إلى THB
฿0.27309843
|1 REVU إلى TWD
NT$0.26016597
|1 REVU إلى CHF
Fr0.00710487
|1 REVU إلى HKD
HK$0.06202791
|1 REVU إلى MAD
.د.م0.07998966