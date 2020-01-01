توكنوميكس Resolv wstUSR (WSTUSR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Resolv wstUSR (WSTUSR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Resolv wstUSR (WSTUSR) What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar. The protocol's main features include: Issuance and redemption of USR against other tokens; Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions; Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized. Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis. الموقع الرسمي: https://resolv.xyz/ اشتر WSTUSR الآن!

توكنوميكس Resolv wstUSR (WSTUSR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Resolv wstUSR (WSTUSR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 192.66M $ 192.66M $ 192.66M إجمالي العرض: $ 176.93M $ 176.93M $ 176.93M العرض المتداول: $ 176.93M $ 176.93M $ 176.93M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 192.66M $ 192.66M $ 192.66M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.58995 $ 0.58995 $ 0.58995 السعر الحالي: $ 1.089 $ 1.089 $ 1.089 معرفة المزيد عن سعر Resolv wstUSR (WSTUSR)

توكنوميكس Resolv wstUSR (WSTUSR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Resolv wstUSR (WSTUSR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WSTUSR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WSTUSR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WSTUSR، استكشف السعر المباشر لتوكن WSTUSR!

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