توكنوميكس Resolv USR (USR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Resolv USR (USR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Resolv USR (USR) Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount. الموقع الرسمي: https://www.resolv.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://docs.resolv.xyz/litepaper اشتر USR الآن!

توكنوميكس Resolv USR (USR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Resolv USR (USR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 278.38M $ 278.38M $ 278.38M إجمالي العرض: $ 278.50M $ 278.50M $ 278.50M العرض المتداول: $ 278.50M $ 278.50M $ 278.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 278.38M $ 278.38M $ 278.38M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.959194 $ 0.959194 $ 0.959194 السعر الحالي: $ 0.999597 $ 0.999597 $ 0.999597 معرفة المزيد عن سعر Resolv USR (USR)

توكنوميكس Resolv USR (USR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Resolv USR (USR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USR، استكشف السعر المباشر لتوكن USR!

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