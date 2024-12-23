سعر Resolv USR (USR)
سعر Resolv USR (USR) المباشر لليوم هو USD 1.001. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 142.26M. يتم تحديث سعر USR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Resolv USR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.02M
- تغيير سعر Resolv USR خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 142.05M
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خلال اليوم، كان سعر Resolv USR مقابل USD هو $ -0.000540438736426 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Resolv USR مقابل USD هو $ +0.0013293280 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Resolv USR مقابل USD هو $ +0.0039593554 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Resolv USR مقابل USD هو $ +0.0015923860329361 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000540438736426
|-0.05%
|30 يوم
|$ +0.0013293280
|+0.13%
|60 يوم
|$ +0.0039593554
|+0.40%
|90 يوم
|$ +0.0015923860329361
|+0.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Resolv USR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
-0.05%
+0.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount.
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