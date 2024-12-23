احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر USR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر USR.

سعر Resolv USR (USR) المباشر لليوم هو USD 1.001 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 142.26M . يتم تحديث سعر USR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Resolv USR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.02M - تغيير سعر Resolv USR خلال اليوم هو -0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 142.05M

أداء سعر Resolv USR (USR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Resolv USR مقابل USD هو $ -0.000540438736426 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Resolv USR مقابل USD هو $ +0.0013293280 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Resolv USR مقابل USD هو $ +0.0039593554 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Resolv USR مقابل USD هو $ +0.0015923860329361 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000540438736426 -0.05% 30 يوم $ +0.0013293280 +0.13% 60 يوم $ +0.0039593554 +0.40% 90 يوم $ +0.0015923860329361 +0.16%

تحليل سعر Resolv USR (USR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Resolv USR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.989716$ 0.989716 $ 0.989716 24 ساعة مرتفع $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 عالية طوال الوقت $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -0.05% تغير السعر (7 أيام) +0.13%

معلومات سوق Resolv USR (USR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: